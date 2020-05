Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você tem US $ 2.000 para gastar? Você também gosta de velejar e ficar em forma? Então a Garmin tem o relógio de luxo perfeito para você.

Claro, quando você pensa na Garmin, pode imaginar seus vastos relógios de corrida, mas a Garmin fabrica todos os tipos de artigos de fitness, incluindo agora um smartwatch desenvolvido com a equipe de vela da American Magic. Chamado de Capitão MARQ: American Magic Edition, ele vem com um mostrador analógico mostrando uma contagem regressiva "T-menos" para a 36ª regata da Americas Cup, prevista para começar em 2021.

Se você ainda não percebeu, este dispositivo Garmin tem um tema: Vela. Quem o usa tem acesso a três exercícios exclusivos (simulação de corrida, teste de condicionamento físico e intervalos) projetados pela equipe de vela do American Magic. Ele também possui um monitor de freqüência cardíaca e oxímetro de pulso e pode rastrear estatísticas mais avançadas, incluindo dinâmica de corrida e VO2 máximo estimado. Também fornece conselhos de recuperação.

1/3 Garmin

Outros recursos premium incluem streaming de música, Garmin Pay, monitoramento do sono, rastreamento de atividades, navegação GPS, notificações móveis do seu telefone, perfis marítimos e boletins meteorológicos, incluindo alertas de tempestade e condições do porto doméstico.

Estranhamente, a classificação de resistência à água ainda não foi mencionada pela Garmin. Estamos assumindo que é mais do que à prova de respingos.

O MARQ Captain custa US $ 2.000 nos EUA e £ 1.599,99 no Reino Unido. Está disponível para compra agora na Garmin.com.