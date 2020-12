Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está oferecendo uma série de descontos em relógios Garmin e rastreadores de fitness nesta segunda-feira verde, com uma das grandes economias chegando na forma do Garmin Venu.

O Garmin Venu atualmente tem economia de $ 100, custando $ 249,99 em vez de $ 349,99.

squirrel_widget_3144786

E a versão azul também caiu para US $ 249,99, com um desconto de 29 por cento.

squirrel_widget_168738

Como a maioria das ofertas, eles não duram muito, então se você está de olho no smartwatch Garmin Venu, agora é um ótimo momento para comprá-lo.

O smartwatch Garmin Venu foi o primeiro smartwatch da empresa equipado com um display AMOLED, aumentando seu apelo contra concorrentes como Apple Watch e Samsung.

Suportando todas as funções esportivas que os usuários da Garmin esperariam, o Venu mede a freqüência cardíaca, exercícios e métricas avançadas, mas também tem uma gama de funções de monitoramento de saúde como sono, monitoramento do ciclo menstrual e também detecta batimentos cardíacos irregulares e estresse, bem como taxa de respiração e níveis de oxigênio no sangue.

Além disso, o Garmin Venu oferece suporte ao Garmin Pay para pagamentos móveis do seu pulso e oferece suporte para download de músicas de serviços como o Spotify. Você também pode personalizar o mostrador do relógio, adicionar aplicativos e receber notificações do smartphone.

Quer mais? Também há acordos para o vivoactive com 48% de desconto e o vivofit jr com 50% de desconto .

Escrito por Britta O'Boyle.