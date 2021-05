Como adicionar Spotify ao seu relógio Garmin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que tornou o Spotify compatível com os relógios Garmin, a lista de dispositivos compatíveis cresceu consideravelmente. Inicialmente era bastante limitado, mas não é mais o caso. Muitos dos modelos lançados nos últimos dois anos agora podem jogar o Spotify offline.

Aqui está tudo que você precisa saber sobre como instalar o Spotify em seu relógio Garmin e como baixar e sincronizar listas de reprodução.

Conta Spotify Premium (não gratuita)

Um relógio Garmin compatível (lista abaixo - correto em abril de 2021)

Acesso a uma rede Wi-Fi

Pelo menos 50% da bateria do relógio ou em algum lugar para conectá-lo para carregar

Seu smartphone com o aplicativo Garmin Connect instalado e conectado à sua conta Garmin

O primeiro estágio da instalação é encontrar o aplicativo na própria app store da Garmin, chamada Connect IQ Store. No iPhone, você encontrará isso na seção "Mais" do aplicativo Garmin Connect em seu telefone. Selecione "Mais" e role para baixo até ver "Connect IQ Store".

No Android, é semelhante, exceto que a guia "mais" está em um lugar diferente. Toque no ícone do menu da barra lateral no canto superior esquerdo e você deverá encontrar a opção de acessar a Loja do Connect IQ na lista exibida.

Depois de lançar a loja, ele carrega uma fachada de loja específica para o dispositivo, então se você tiver o Fenix 5 Plus (ou outro relógio compatível após um lançamento mais amplo), você pode pesquisar por Spotify na barra de pesquisa e ele aparecerá como a primeira opção.

Quando você clicar no botão de download, como qualquer outro aplicativo baixado ou mostrador do relógio, ele será instalado no seu wearable Garmin após a próxima sincronização.

Assim que a sincronização for concluída, seu relógio deverá mostrar uma notificação informando que um novo provedor de música foi adicionado. Pressione select / ok (botão vermelho no Fenix 6 Pro), e você verá uma tela de boas-vindas ao reprodutor de música. Agora selecione um provedor e escolha "Spotify".

Escolha a opção de ativá-lo / configurá-lo e você receberá uma notificação em seu telefone, do aplicativo Garmin Connect, pedindo para fazer o login e autorizar o serviço a ser usado em seu relógio. Em seguida, basta fazer login em sua conta Spotify Premium, verificar os termos, concordar e, em seguida, autorizá-lo para uso em seu relógio Garmin.

Depois disso, você poderá selecionar listas de reprodução diretamente no seu relógio, sejam as recomendadas ou as que você mesmo criou.

Abra a função de música em seu relógio (no Fenix pressione e segure o botão "para baixo"). Abra o menu e selecione "Biblioteca" e, em seguida, "Adicionar música e podcasts". Agora escolha uma das opções na lista. Para adicionar suas próprias listas de reprodução criadas ou seguidas, basta selecionar "Listas de reprodução" e você obterá uma lista de todas as listas de reprodução que você criou ou seguiu.

Parece que demora um pouco para carregá-los, mas depois de carregados, você pode percorrer e selecionar as listas de reprodução que deseja baixar para o relógio.

Se ainda não o fez, agora ele solicitará que você se conecte a uma rede Wi-Fi para que possa baixar / sincronizar as faixas que você selecionou. Como observação - se a bateria estiver abaixo de 50%, você também precisará conectar o relógio a uma tomada para carregá-lo durante o download.

Depois de fazer tudo isso, você terá todas as listas de reprodução que deseja no seu relógio (permitindo o armazenamento).

Agora, para ouvir, você só precisa emparelhar seu relógio com seus fones de ouvido Bluetooth favoritos e pronto. Você tem sua música favorita, do serviço de streaming mais popular, direto no seu pulso.

Capitão Marvel, D2 Air, D2 Delta, D2 Delta PX, Delta S, Darth Vader, Descent MK2 e MK2i, First Avenger, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Rey, Venu, Venu 2, Venu 2S, Venu Sq. Música, Vivoactive 3 Music, Vivoactive 4

Fenix: 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6 Pro, 6 Sapphire, 6 Pro Dual Power, 6 Pro Solar, 6S Pro, 6S Sapphire, 6S Pro Dual Power, 6S Pro Solar, 6X Pro, 6X Sapphire, 6X Pro Solar

MARQ: Aventureiro, Atleta, Aviador, Capitão, Comandante, Piloto, Expedição e Jogador de Golfe

Quatix: 6, 6X, 6X Solar, 6X Dual Power

Escrito por Cam Bunton.