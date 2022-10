O primeiro relógio Wear OS 3 da Fossil tem tudo a ver com seu bem-estar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Fossil anunciou seu primeiro relógio Wear OS 3, o Gen 6 Wellness Edition, juntamente com um novo aplicativo Wellness para seu telefone que rastreia todas as coisas.

O novo Fossil smartwatch estará à venda nesta segunda-feira, 17 de outubro de 2022 e será vendido por US$299, embora o preço internacional ainda não tenha sido confirmado. Para ver, você pode esperar um estojo de 44mm com uma tela de 1,28 polegadas sempre ligada oferecendo todos os dados usuais que todos nós viemos a esperar de um smartwatch. A tecnologia interna é um chip Snapdragon Wear 4100 Plus, portanto não há aqui nenhum Snapdragon W5 Plus, emparelhado com 8GB de armazenamento.

No exterior, os compradores podem escolher entre três opções de cores; preto, prata ou ouro rosa. Também estão disponíveis diferentes opções de faixa, com bastante para escolher. Quanto aos relógios inteligentes, este é um dos mais bonitos - especialmente se você gosta de um rosto redondo.

No mundo do software, há a adição óbvia do Wear OS 3 com Fossil alegadamente apoiado no YouTube Music, Spotify, e Facer como as principais razões pelas quais você quer esta coisa. Há também o Alexa, embora não haja menção do Google Assistant em nenhum lugar, então podemos assumir que ele não está incluído. Pelo menos ainda não.

Não seria um relógio de bem-estar se o Gen 6 Wellness não conseguisse rastrear todas as suas coisas, é claro. O wearabke pode monitorar SpO2, VO2 Max, suas zonas de taxa auditiva, sono e nível de condicionamento cardíaco, além de mais para aqueles que realmente querem saber exatamente o que seus corpos estão fazendo. Tudo isso é apoiado por um novo aplicativo, que é onde toda essa nova bondade de rastreamento vai viver.

Se você quiser acrescentar o Fossil Gen 6 Wellness à sua vida, poderá fazê-lo em breve - há até mesmo uma contagem regressiva no site Fossil, também.

Escrito por Oliver Haslam.