Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você não está mais limitado ao Google Assistant se possuir um smartwatch Fossil Gen 6 e usá-lo com um telefone Android. Em vez disso, você pode configurar e iniciar o Amazon Alexa, se preferir.

De acordo com a Fossil, todos os seus novos smartwatches Gen 6 - incluindo os produtos Fossil, Skagen e Michael Kors - agora suportam o novo aplicativo de relógio Alexa. Lembre-se de que, durante o lançamento do Skagen Falster Gen 6 no início deste ano, a Fossil revelou pela primeira vez uma parceria com a Amazon para trazer o Alexa "embutido" para selecionar smartwatches Wear OS. Agora, na primavera de 2022, a funcionalidade Alexa finalmente será lançada. A Fossil também brincou que espera "expandir" o Alexa em seus smartwatches. Aqui está o que você precisa saber.

O aplicativo de relógio Alexa nos smartwatches Fossil e Skagen Gen 6 introduziu silenciosamente o suporte para Alexa no Wear OS.

Para configurar tudo, você precisa dar permissão ao aplicativo de relógio Alexa para usar o microfone do seu relógio. Você também precisa baixar o aplicativo móvel Alexa em um smartphone Android e usá-lo para vincular o aplicativo e seu smartwatch à sua conta Amazon. É necessária uma conexão Bluetooth com seu telefone durante a configuração. Além disso, para que o Alexa em seu relógio funcione (como responder a perguntas), seu telefone precisa estar conectado via Bluetooth, pois o Alexa em seu relógio se comunica com o aplicativo de relógio Alexa em seu telefone para processar perguntas.

Amazon

Abra o aplicativo de relógio Alexa no relógio Fossil.

Pressione 'Next' para começar e permitir permissões.

Continue a configuração no aplicativo móvel Alexa . Abra o aplicativo móvel Alexa no seu telefone. No aplicativo Alexa Mobile, navegue até 'Mais' no canto inferior direito. Clique em Adicionar dispositivo. Role para baixo para selecionar Smartwatch. Selecione seu relógio Fossil e clique em "Conecte seu relógio Fossil ao Alexa".

Conclua sua configuração no aplicativo de relógio Alexa em seu relógio. Abra o aplicativo de relógio Alexa no seu relógio. Configure seu botão pusher/hardware. Clique em 'Ir para configurações'. Em 'Personalizar seu botão de hardware', escolha o local preferido para acessar o Alexa.

A configuração está concluída.

Você tem a opção de acessar o Alexa na tela do relógio - inclusive no aplicativo de relógio Alexa e no Alexa Tile - ou configurando um dos pushers.

Uma vez emparelhado, o aplicativo de relógio Alexa sugerirá que você defina um botão de atalho para iniciar o assistente de voz da Amazon - isso porque nem sempre está ouvindo como o Assistente está no Wear OS.

Depois de baixar o aplicativo de relógio Alexa, você pode acessar seu bloco deslizando para a esquerda no mostrador do relógio. O Alexa Tile permite iniciar o Alexa e emitir comandos de voz. Pode ser necessário adicionar o Alexa Tile à sua lista. Para adicionar ou reconfigurar ladrilhos, pressione e segure qualquer ladrilho.

Você também pode acessar o Alexa configurando os pushers. Você pode pressionar o botão da coroa para iniciar o seletor de aplicativos e localizar o aplicativo de relógio Alexa. Para configurar o aplicativo Alexa para iniciar ao pressionar o botão superior ou inferior, vá para Configurações do relógio > Personalização > Personalizar botões de hardware.

Depois que o Alexa estiver configurado, você poderá usá-lo em seu relógio Fossil e acessar todos os seus recursos favoritos do Alexa. Você pode tocar sua música, fazer perguntas, rastrear pedidos da Amazon, controlar sua casa inteligente e até fazer chamadas do seu relógio. Seu relógio só precisa estar executando o aplicativo de relógio Alexa e emparelhado com um telefone Android compatível com o aplicativo móvel Alexa.

"Alexa, toque os sucessos de hoje."

"Alexa, toque música jazz."

"Alexa, ligue para a mamãe."

"Alexa, devo usar uma jaqueta hoje?"

"Alexa, como estará o tempo amanhã?"

"Alexa, onde fica o café mais próximo?"

"Alexa, adicione pipoca à minha lista de compras."

"Alexa, lembre-me de ligar para minha família às 17h."

"Alexa, defina um cronômetro para 15 minutos"

"Alexa, peça pipoca."

"Alexa, acenda as luzes."

"Alexa, qual é a pontuação do super bowl?"

"Alexa, me conte uma piada."

"Alexa, qual é a população da cidade de Nova York?"

Não, as respostas do Alexa não são lidas em voz alta. Eles são mostrados apenas na tela.

O aplicativo de relógio Alexa é exclusivo dos dispositivos Fossil Group Gen 6 da Fossil, Skagen e Michael Kors. Agora ele virá pré-carregado nesses smartwatches. Ele pode ser emparelhado com telefones que executam a versão mais recente do Android (excluindo a edição Go e telefones sem Google Play Store) em países com suporte. Atualmente, o iPhone não é suportado.

sim. O aplicativo de relógio Alexa não afeta a experiência do Google Assistant. Ele continuará funcionando e fornecerá a mesma funcionalidade que sempre ofereceu nos smartwatches Fossil.

Confira a página de perguntas frequentes da Amazon e a página de perguntas frequentes da Fossil para obter mais detalhes.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Escrito por Maggie Tillman.