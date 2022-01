Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quem não ama uma boa colaboração, hein? Bem, a Fossil e a Razer se uniram para anunciar uma edição especial na CES 2022 : o Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch.

A edição especial tem o mesmo design do Fossil Gen 6 - com sua caixa de 44 mm, alça de 22 mm e plataforma Qualcomm Wear 4100+ - mas vem com alguns extras especiais Razer.

O principal recurso que deixará os jogadores salivando é a adição de quatro efeitos de iluminação Razer Chroma RGB personalizáveis, usando a saída da tela AMOLED de 1,28 polegadas, enquanto três mostradores de relógio exclusivos da Razer ajudarão ainda mais com o visual único.

Fossil / Razer

Há também duas alças intercambiáveis com design personalizado, ambas nas cores icônicas da Razer - preto e verde (luminescente) - para garantir que a edição especial tenha a aparência de cada peça do acessório Razer.

Curiosamente, o Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch será limitado a apenas 1.337 peças no total. Por que um número tão incomum? Os geeks da Razer já sabem: isso é leetspeak para 'Elite', o mesmo número que a Razer usou para dispositivos de edição especial no passado - como o telefone Razer .

E quanto você vai pagar por um desses 1.337 lançamentos de edições especiais? O preço nos EUA é de $ 329, ou seja, apenas $ 30 a mais em relação ao relógio padrão .