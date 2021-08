Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil anunciou sua nova linha de smartwatches, e esses são os que você esperava. A geração 6 é finalmente real e vem completa com uma série de melhorias de hardware em toda a linha.

Antes de começar as coisas boas, há um pequeno problema: os modelos Gen 6 não serão lançados com o novo Wear OS 3 do Google pronto para uso. No entanto, eles podem ser atualizados para o Wear OS 3 e receberão o software em 2022.

A grande atualização de hardware é - finalmente - um novo processador dentro dos relógios. Todos os modelos Gen 6 das várias marcas da Fossil serão equipados com o processador Snapdragon Wear 4100+ .

Isso significa uma experiência mais responsiva, tempos de carregamento de aplicativos mais rápidos e melhor gerenciamento da bateria durante o uso. Isso também significa a capacidade de suportar mais cores na tela, o que levará a melhores opções de personalização.

Além do mais, a Fossil equipou seus relógios mais novos com carregamento mais rápido, para que você possa encher 80% da bateria com apenas uma carga de 30 minutos. Isso é habilitado por um novo disco de carregamento magnético de quatro pinos.

Isso significa que, embora a vida útil da bateria seja superior a 24 horas, o carregamento rápido significa que você poderia teoricamente usar uma para dormir para monitorar o sono e, em seguida, colocá-la para carregar pela manhã, enquanto se prepara para o trabalho.

Os relógios Gen 6 também apresentam um sensor de frequência cardíaca atualizado. A Fossil diz que este novo hardware permitiu o rastreamento contínuo e melhor precisão. Ele também inclui um novo sensor de SpO2 para saturação de oxigênio no sangue.

Os próximos smartwatches de 2021: Futuros relógios de pulso para esperar Por Britta O'Boyle · 18 Março 2021 Aqui estão todos os melhores smartwatches pensados para chegar em 2021.

Os relógios Fossil Gen 6 apresentam caixas de 44 mm ou 42 mm construídas em aço inoxidável com tela de toque de 1,28 polegadas e impermeabilização de até 3 atm (30 metros). Isso significa que eles são à prova de natação.

Outro hardware inclui 8 GB de armazenamento, 1 GB, além de Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, GPS e NFC, bem como a coleção usual de sensores: acelerômetro, giroscópio, bússola e altímetro.

Juntando-se à Fossil Gen 6, Michael Kors também lançará seus próprios relógios Gen 6. Eles apresentam todo o mesmo hardware e recursos, mas integrados em uma caixa e banda de estilo clássico do Access. Para quem quer algo um pouco mais brilhante.

Os relógios Fossil Gen 6 custarão entre $ 299 e $ 319, dependendo do modelo, e estarão disponíveis para encomenda a partir de agora.