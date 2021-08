Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil já provou que sua próxima geração de smartwatches está chegando, mas antes que a empresa tivesse a chance de revelar totalmente os dispositivos, um grande vazamento não apenas mostra o design, mas também inclui as especificações.

O WinFuture publicou vários detalhes e várias imagens dos smartwatches Fossil Gen 6, junto com informações de preço e disponibilidade graças a uma listagem na Amazon , que já foi removida.

De acordo com o site alemão, os smartwatches Fossil Gen 6 virão em opções de caixa de 42 mm e 44 mm, ambas com tela de 1,28 polegadas com resolução de 416 x 416 pixels e recursos como Always On. Diz-se que existem várias opções disponíveis em termos de acabamentos, embora todos os modelos sejam considerados como oferecendo o mesmo hardware e resistente à água 5ATM.

Sob o capô, é dito que os smartwatches Fossil Gen 6 serão executados no chipset Qualcomm Snapdragon 4100+, que aparentemente oferece um grande aumento de desempenho e é dito que há 8 GB de armazenamento, Bluetooth 5.0 e GPS embutido. Outros recursos incluem monitoramento da frequência cardíaca , monitoramento do sono , níveis cardiovasculares e monitoramento de SpO2 , junto com etapas básicas, como etapas.

A vida útil da bateria é de 24 horas, embora o modo de extrema economia de bateria oferecido nos smartwatches Fossil anteriores esteja presente novamente e acredita-se que os smartwatches estarão totalmente carregados em uma hora, ou oferecerão 80 por cento em 30 minutos de carregando.

Não se espera que os smartwatches Fossil Gen 6 executem o Wear OS 3 no lançamento. Dizem que custarão € 299 ou € 329, dependendo do modelo, e estarão disponíveis a partir de 27 de setembro. Por enquanto, nada é oficial, mas este é um vazamento bastante significativo.