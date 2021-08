Novo relógio Fossil Gen 6 provocado, pode vir com o Wear OS da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está procurando um smartwatch de aparência mais tradicional, existem poucas opções que se aproximam do Fossil. Seu Smartwatch Gen 5 foi impressionante e o elevou a um nível de relógios que recomendamos. Agora, porém, Fossil está provocando sua última iteração Gen 6 , e dizendo que não é apenas o seu melhor, mas possivelmente o smartwatch mais avançado que existe.

No texto do teaser, Fossil menciona o uso de processadores Snapdragon, evitando seu uso continuado, esperançosamente pulando no movimento do processador 4100, colocando-se lá com alguns dos líderes de mercado. Mas olhando para sua grande faixa de Way More, W ay Faster , você pode suspeitar que está procurando outras opções de processadores que podem aumentar seu desempenho ainda mais. Talvez ele possa usar o novo processador vestível Exynos da Samsung que foi revelado recentemente para seu próximo Galaxy Watch 4 (que deve ser anunciado em 11 de agosto).

A Fossile afirma que usará o Wear OS by Google, o que não é surpresa. E como a Samsung está procurando adicionar uma IU personalizada à sua oferta mais recente (também no Wear OS), talvez vejamos o mesmo no mais novo do Fossil também. Afinal, a Fossil está dizendo que o Gen 6 será o smartwatch mais avançado do mercado, e a Samsung certamente está procurando manter esse passo com o Galaxy Watch 4. Ou o Fossil está se reforçando um pouco demais ou tem algo na manga que pode surpreender a todos nós.