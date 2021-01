Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil anunciou seu primeiro smartwatch LTE e é construído na mesma plataforma Gen 5 que a empresa usou em quase todas as suas marcas nos últimos 12 meses.

Isso significa o mesmo chipset Qualcomm Snapdragon 3100 interno, junto com o mesmo hardware de sensor de frequência cardíaca, GPS, rastreamento de atividade, rastreamento de sono e pagamentos NFC.

Com o LTE integrado, os usuários poderão manter contato com as pessoas e obter acesso a streaming de música e outros serviços que exigem conexão com a Internet, mas sem a necessidade de conectar o telefone nas proximidades.

O novo relógio vem em duas opções de cores. Há um modelo de aço inoxidável esfumaçado com uma pulseira preta ou uma caixa de ouro rosa com pulseiras de blush. Tem uma caixa de 45 mm e - é claro - você pode facilmente trocar a pulseira por outra.

Antes de todos ficarmos entusiasmados por ter uma experiência fácil e sem tethering, porém, há algumas coisas que vale a pena observar. O primeiro relógio LTE da Fossil está sendo lançado exclusivamente em parceria com a Verizon nos Estados Unidos. Isso significa algumas ressalvas.

A capacidade LTE será limitada aos usuários de telefones Android por meio do recurso Number Share da Verizon. Isso permite que você tenha o mesmo número compartilhado no relógio e no telefone, mas - é claro - significa uma cobrança de dados adicional a cada mês e significa que os usuários do iPhone não os recebem.

O relógio Gen 5 LTE da Fossil estará disponível para compra por US $ 349 quando for lançado nos Estados Unidos na primavera.

Não foi o único anúncio de produto da Fossil durante seu rápido lançamento para a imprensa durante a CES 2021. A empresa também anunciou que está trazendo novos modelos de relógios em suas famílias Gen 5E e Hybrid HR de duas de suas outras marcas: Michael Kors e Skagen.

Michael Kors está lançando dois modelos Access Gen 5E em suas linhas Darci e MKGO. O Access Gen 5E Darci estará disponível em quatro cores, incluindo uma impressionante combinação de dois tons prata e ouro rosa, enquanto o Access Gen 5E MKGO também será fornecido em quatro cores.

Em termos de harware e recursos, eles têm as mesmas capacidades dos relógios Gen 5E existentes da Fossil, que é essencialmente uma versão menor e mais leve do Gen 5.

Darci e MKGO são semelhantes na frente, mas o modelo GO tem uma pulseira emborrachada em vez da pulseira de metal do Darci. Ambos apresentam aqueles diamantes de imitação ao redor da moldura para dar um pouco de brilho. Darci custará $ 350 quando estiver à venda na primavera, e o MKGO será $ 250.

O único outro relógio mencionado é um modelo Hybrid HR da Skagen que - como os outros relógios - é construído em uma plataforma Fossil existente, mas com o próprio sabor de design de Skagen .

Skagen Jorn Hybrid HR apresenta cinco designs muito Skagen: três modelos de 42 mm e dois de 38 mm. Existem modelos com tiras de couro, tiras de silicone e uma presilha de metal, cada uma com um mecanismo de relógio tradicional, com os ponteiros posicionados sobre um visor E-Ink.

O relógio híbrido dura mais de duas semanas com a bateria totalmente carregada e rastreia seus dados de saúde e condicionamento físico (incluindo rastreamento do sono). Todos os cinco modelos custarão US $ 195 quando forem colocados à venda na primavera.

Escrito por Cam Bunton.