Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil quase sozinha mantém os relógios Wear OS funcionando nos últimos anos, oferecendo uma grande variedade de designs da moda em suas várias marcas. E agora parece que a empresa está prestes a embarcar no trem LTE.

Esta última revelação vem através de um aplicativo FCC que significa que, em primeiro lugar, o produto é real e, em segundo lugar, vai chegar em um futuro próximo.

Como apontado por 9to5Google, que originalmente desenterrou as evidências, o relógio recebe o número do modelo C1NF1 e - além de apresentar as tecnologias sem fio Bluetooth, Wi-Fi e NFC usuais - também é compatível com LTE.

Atualmente não há muitos relógios 4G Wear OS no mercado, principalmente porque o Fossil Group ainda não o adotou, mas se a lista da FCC é uma indicação de um lançamento iminente, isso mudará em breve.

Ao contrário dos smartwatches, ter uma conexão 4G constante não é tão benéfico em um smartwatch quanto em um telefone, mas depois de usá-lo com sucesso no Apple Watch, podemos dizer que é definitivamente um recurso útil.

Para o usuário final, significa ter a capacidade de fazer streaming de música durante uma corrida ou - em uma emergência - fazer uma ligação se (por qualquer motivo) você não tiver o telefone à mão.

A desvantagem talvez seja que parece que o relógio será construído na plataforma Snapdragon 3100, então não virá com os benefícios adicionais proporcionados pelo chipset 4100 mais atual . A saber: velocidade e duração da bateria.

Além disso, este relógio parece ter uma tela circular e - dado o número do modelo C1NF1 - será um relógio da marca Fossil, e não um de sua outra família de marcas.

Com janeiro quase chegando, não seria incomum que esses relógios fossem anunciados nas próximas semanas, dada a cara de que a CES geralmente lança uma nova série de aparelhos para o próximo ano.

Escrito por Cam Bunton.