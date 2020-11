Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles no mercado para um smartwatch novo e reluzente nesta Black Friday estão com sorte, com o Fossil Group revelando uma miscelânea de deliciosas economias para você examinar.

Os próprios dispositivos da empresa sofrerão cortes consideráveis de preços durante o período de vendas, mas também incluirão aqueles sob o guarda-chuva do Fossil Group, como Skagen e Michael Kors.

A maior parte da economia já está disponível, enquanto outros receberão um corte mais significativo próximo à Black Friday e na semana seguinte.

Da forma como está, os principais descontos incluem dispositivos Fossil Gen 5 e Gen 5E, com economia de 19 de novembro a 1 de dezembro. Durante esse período, os smartwatches Gen 5 começarão a US $ 179 , enquanto os novos dispositivos Gen 5E terão preço de US $ 149 (pulseira de silicone) e $ 169 (pulseira e couro).

squirrel_widget_167394

Essas economias são semelhantes às que já vimos oferecidas pela Amazon e outros varejistas, portanto, mantenha o site oficial da Fossil em mente se o estoque acabar por caminhos alternativos. Além disso, esteja ciente de que a empresa estará oferecendo descontos de até 70% após a Black Friday - de 30 de novembro a 6 de dezembro - que pode incluir quaisquer relógios que você perdeu durante as fases iniciais.

Se os próprios smartwatches da Fossil não forem para você, é possível que Skagen tenha o que você procura. Há descontos de 40% já disponíveis no site da empresa, com o lindo Skagen Falster 3 reduzido para R $ 199 . Essa economia durará até 29 de novembro e, em seguida, os cortes de preços de 70% estarão disponíveis de 30 de novembro a 6 de dezembro. Lembre-se, porém, que o Falster 3 permanecerá em US $ 199 o tempo todo - portanto, é melhor comprar mais cedo ou mais tarde.

squirrel_widget_192160

Dispositivos Michael Kors também estarão em oferta, com os mais recentes estilos Gen 5 disponíveis com um corte de preço de 30% entre 19 e 30 de novembro. Isso significa que o Michael Kors Access Lexington foi reduzido para $ 191 , e o Access Bradshaw atualmente custa $ 203 , com outros também cortado ao lado.

Sempre recomendamos pesquisar diferentes varejistas para garantir que você obtenha o melhor preço na Black Friday, mas, pelo menos no momento em que este artigo foi escrito, todos esses descontos são muito bons que ainda não foram superados em nenhum outro lugar. Há também um período bastante extenso para tomar sua decisão - apenas não demore muito, obviamente.

Escrito por Conor Allison.