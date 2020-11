Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil pode ter lançado o smartwatch 5E no mês passado, mas já está recebendo um desconto temporário na Black Friday pela Amazon.

Disponível como um dos Epic Daily Deal do varejista - o que significa que está disponível apenas hoje, 19 de novembro - cinco modelos diferentes do 5E tiveram seu preço pedido reduzido em US $ 100, levando o preço a dar água na boca US $ 149,95 .

Como existem vários dispositivos Fossil 5E diferentes para escolher, homens e mulheres também podem tirar vantagem. Três smartwatches femininos de 42 mm em aço inoxidável foram reduzidos, enquanto dois dispositivos masculinos de 44 mm - um com pulseira de couro e outro com aço inoxidável preto - foram cortados.

A economia representa uma economia massiva de 40% no preço original e, embora seja possível vermos um desconto semelhante aparecer novamente com o progresso das vendas da Black Friday, é extremamente improvável que vejamos o 5E - ou realmente qualquer novo relógio do Fossil Group - cair abaixo a marca deste negócio.

Então, o que exatamente você ganha com a última oferta do Wear OS da Fossil? Bem, como o nome sugere, esta é uma proposta muito semelhante aos relógios Fossil Gen 5, só que desta vez vem com duas variações de tamanho diferentes.

Como dizemos, uma vez que isso - pelo que podemos dizer até agora - funcionará simplesmente como um negócio de um dia, você terá que agir rapidamente se estiver procurando se presentear (ou alguém com sorte) com um novo smartwatch .

Além disso, os principais recursos incluem rastreamento de todas as atividades do dia todo, rastreamento do sono, modos de bateria para vários dias e eles vêm com um alto-falante integrado, permitindo chamadas no pulso ou respostas do Google Assistente.

Ambos os modelos Gen 5E de 42 mm e 44 mm também apresentam uma tela AMOLED de 1,19 polegadas com uma resolução de 390 x 390 para uma densidade de pixels de 328 ppi, junto com 4 GB de armazenamento e 1 GB de RAM.

Escrito por Conor Allison.