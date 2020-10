Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil vem produzindo smartwatches Wear OS consistentemente sólidos já há algum tempo, e as alegrias do Amazon Prime Day significam que agora você pode entrar em ação com um grande desconto.

Disponível na Amazon US e Amazon UK , o Fossil Gen 5 Carlyle de 44 mm teve um corte de preço acentuado - com os membros Prime podendo economizar até 47% no dispositivo. Se você estiver nos Estados Unidos, o preço foi reduzido para US $ 189 - abaixo dos US $ 295 - para o modelo preto padrão de silício / mostrador preto, bem como o metal all-smoke e a pulseira de couro marrom / mostrador preto.

• Veja o acordo Fossil Gen 5 Carlyle na Amazon US - disponível por US $ 189

Então, o que exatamente você ganha com a última geração de relógios Fossil, apelidados de Gen 5? Bem, a folha de especificações está empacotada, mas os destaques aqui são GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca e notificações, bem como suporte para o pacote de aplicativos Wear OS do Google, como Google Fit e Google Pay.

A economia é ainda mais tentadora se você estiver no Reino Unido, com o modelo de mostrador preto / silício preto reduzido de £ 279 para £ 149. O pacote geral ainda é o mesmo aqui, embora seja importante ressaltar que, ao contrário dos Estados Unidos, ele está disponível como um negócio relâmpago - ou seja, o negócio é executado por um curto período ou até que seja 100% reivindicado.

• Veja o acordo Fossil Gen 5 Carlyle na Amazon UK - disponível por £ 149

Com isso em mente, este é o momento perfeito para ganhar dinheiro e comprar um relógio Wear OS antes da Black Friday. Com o Fossil Gen 6 no horizonte, o Prime Day é quase certamente uma das últimas oportunidades que você terá para aproveitar as vantagens do varejista em busca de escoamento de estoque.

Escrito por Conor Allison. Edição por Dan Grabham.