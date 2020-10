Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fossil lançou o smartwatch Gen 5E, oferecendo todos os recursos principais do smartwatch Gen 5, mas com mais tamanhos para escolher.

O smartwatch Fossil Gen 5E está disponível em uma opção de caixa de 44 mm e uma nova opção de caixa menor de 42 mm. Ambos os tamanhos apresentam monitoramento de atividade durante todo o dia, rastreamento de sono, modos de bateria de vários dias e vêm com um alto-falante integrado, permitindo chamadas no pulso ou respostas do Google Assistente .

Ambos os modelos Gen 5E também apresentam uma tela AMOLED de 1,19 polegadas com uma resolução de 390 x 390 para uma densidade de pixels de 328ppi, junto com 4 GB de armazenamento e 1 GB de RAM.

O processador Qualcomm Snapdragon Wear 3100 fica sob o capô e há um acelerômetro, giroscópio, sensor infravermelho externo e um sensor de frequência cardíaca PPG.

O smartwatch Fossil Gen 5E vem em vários estilos diferentes, incluindo um corpo de aço inoxidável preto e uma pulseira de silicone preta na caixa de 44 mm e um corpo de aço inoxidável ouro rosa com cristais ao redor do rosto e uma pulseira rosa na opção de 42 mm. Todos têm alças intercambiáveis.

Ambos os modelos são alimentados pela plataforma Wear OS do Google e ambos têm NFC a bordo para o Google Pay , permitindo pagamentos diretamente do seu pulso.

O smartwatch Fossil Gen 5E será lançado "perto de" 3 de novembro nos Estados Unidos e custará US $ 249. O preço é de £ 249 no Reino Unido, mas nenhuma data de disponibilidade é detalhada.

Escrito por Britta O'Boyle.