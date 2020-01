Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Skagen atualizou seu smartwatch de moda para 2020, com uma versão em edição limitada do Skagen Falster 3 também com um mostrador digital exclusivo, graças a uma parceria com a X da Kygo.

Feito pelo Fossil Group , o Falster 3 apresenta a versão mais recente da plataforma Wear OS do Google e é alimentado pelo chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

É à prova de natação a uma profundidade de 30 metros e vem com uma inovadora pulseira de malha de silicone - um material proprietário da marca.

Há um alto-falante a bordo - um acréscimo ao Falster 2 2018 - para que os usuários possam atender chamadas diretamente no relógio. E isso agora funciona no iPhone e nos aparelhos Android, pois o Fossil Group desenvolveu um aplicativo iOS proprietário para permitir chamadas vinculadas.

Um modo de bateria estendida está presente, para permitir que a vida útil da bateria seja estendida por dias antes que o relógio precise ser recarregado. Isso limitará a funcionalidade a notificações e freqüência cardíaca, mas é ótimo se você estiver viajando e longe do carregador.

Outros modos incluem o modo diário para que todas as funcionalidades estejam ativas, incluindo uma tela sempre ativa e um modo somente de tempo, se você realmente precisar economizar a bateria.

O case é semelhante em design ao Falster 2 que substitui, medindo 42 mm, e há 8 GB de armazenamento no próprio relógio. Ele também carrega 1 GB de RAM.

A parceria X by Kygo resulta em um mostrador digital exclusivo para uma versão em edição limitada do relógio. Também está disponível em outros estilos.

Agora, três modelos do smartwatch Skagen Falster 3 estão disponíveis agora, ao preço de £ 279 cada. A variante X by Kygo estará disponível a partir da primavera.