Este é o aspecto do aplicativo Fitbit para Wear OS

(Pocket-lint) - A listagem da Play Store para o aplicativo Fitbit's Android foi atualizada, e - além de mostrar um redesenho do aplicativo telefônico - mostra como será o aplicativo Fitbit para Wear OS no seu pulso quando você carregá-lo em um smartwatch rodando a plataforma do Google.

Esta listagem da loja mostra várias capturas de tela de dentro da interface de usuário do aplicativo Fitbit, mostrando a maioria das funções-chave do aplicativo de rastreamento de fitness.

Nela, vemos como são as telas para seus passos diários, sono, ritmo cardíaco e atividade no pulso, com todas elas apresentando um design que se encaixa muito bem com o que vimos de outros aplicativos do Wear OS recentemente.

Uma dessas telas mostra o que parece ser uma tela de dados de meio-treino, mostrando a freqüência cardíaca - e as correspondentes zonas codificadas por cores - no topo, depois outros dados como passos, calorias queimadas e duração do treino.

Sabemos que o Fitbit será uma parte fundamental da saúde e da capacidade de rastreamento de atividades do Pixel Watch, que deverá ser lançado em breve. E com este aplicativo aterrissando na Play Store com capturas de tela do Wear OS, ele sugere que seremos capazes de baixá-lo em outros dispositivos do Wear OS também.

Uma vez ao vivo em um relógio, teremos uma melhor noção de como é usar, mas os detalhes e características mostram que - no mínimo - será uma oferta mais completa do que o aplicativo Fit atual do Google.

