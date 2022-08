Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Fitbit planeja anunciar novos dispositivos na quarta-feira.

A empresa de artigos de vestuário de propriedade do Google revelará o que parece ser pelo menos um novo artigo de vestuário em 24 de agosto, de acordo com um close-up de talvez um novo Fitbit Sense ou Versa que ele compartilhou no Twitter. O tweet diz aos seguidores para marcar seus calendários, e o carimbo da hora no próprio dispositivo diz "08.24.22". Ele não revela se haverá uma transmissão ao vivo, a que horas esperar a queda, ou mesmo o que será anunciado.

O moinho de rumores suspeita atualmente que o Fitbit Sense 2 e o Versa 4 estão no convés, devido ao vazamento de imagens do novo Sense, Versa, e até mesmo do Inspire fitness bandos que surgiram em fugas recentes.

É preciso ler: Revisão do Fitbit Sense

Olhando um pouco mais de perto para o dispositivo no tweet do Fitbit, parece que o Fitbit decidiu acabar com a abordagem "all-touch", introduzindo botões físicos. Isso talvez seja para atletas que são propensos a suar os dedos e podem estar ansiosos por botões fáceis de tocar em seus dispositivos vestíveis. Também há rumores de que a Apple está desenvolvendo um Relógio Apple robusto com este pensamento exato em mente. Isso faz sentido: As pessoas que possuem um relógio inteligente ou um rastreador de fitness provavelmente querem ser capazes de usá-lo quando estão trabalhando ou quando e onde quer que realmente estejam, e botões físicos podem tornar seu uso muito mais acessível, não importa a situação ou a pessoa.

Os botões físicos também podem ser uma característica sedutora para clientes com diferentes capacidades que precisam de um método de entrada adicional além do simples toque.

É claro que a Fitbit ainda não disse o que seus botões farão ou em quais dispositivos eles estarão ligados, mas aparentemente compartilhará mais em questão de horas.

Escrito por Maggie Tillman.