Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Fitbit anunciou uma série de novos produtos, incluindo o Sense 2, que toma o lugar do Sense como o produto principal da empresa.

Apesar de agora ser propriedade do Google - e o Sense 2 ser efetivamente o que a empresa considera um relógio inteligente - não há nenhum sistema operacional Wear a bordo, optando por uma interface de usuário redesenhada, com um design de azulejos para fácil navegação e personalização.

O Sense 2 oferece um redesenho exterior completo em relação ao seu predecessor, porém, com 10 por cento mais fino e 15 por cento mais leve, juntamente com bordas mais arredondadas e uma abordagem mais suave. A Fitbit afirma que o dispositivo tem um "centro de gravidade inferior", de modo que você mal vai notar no pulso.

Em termos de características, o Sense 2 oferece muito, com os usuários a bordo incluindo um monitor de freqüência cardíaca, sensor SpO2 e há um novo sensor para monitorar a resposta do corpo e o gerenciamento do estresse também.

O Sense 2 não apenas o alertará quando detectar uma mudança, mas também lhe perguntará como você se sente, se isso é feliz, triste ou algo intermediário, além de oferecer algumas recomendações para refletir sobre a mudança.

Além disso, o Sense 2 vem com 20 modos de exercícios extras além dos oferecidos no Sense, incluindo Dança e Levantamento de Peso e há também um novo rosto de relógio de perfil de sono que lhe dirá a que animal seu sono é semelhante, com seis opções potenciais, incluindo um ouriço-cacheiro.

O Fitbit Sense 2 oferece uma bateria de seis dias de vida útil e custará £269,99 ou 299,95 quando for à venda. Ela vem em três cores.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.