A linha Fitbit de 2022 foi totalmente vazada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ainda não vimos nenhum lançamento Fitbit em 2022, mas isso está prestes a mudar, com três novos dispositivos entrando em cena.

Dicas confiáveis. OnLeaks, juntamente com 91Mobiles, exibiu algumas imagens de alta resolução detalhando os novos dispositivos.

Se você gosta do design das gerações anteriores, a boa notícia é que os novos modelos têm um estilo familiar, em sua maioria.

O Fitbit Sense 2 estará disponível nas cores Gold, Graphite e Platinum e tem uma estética muito semelhante à de seu antecessor.

Faltam detalhes quando se trata de interiores, mas podemos ver que há dois orifícios em cada lado do botão - presumivelmente usados para microfones ou alto-falantes.

A luneta também tem um aspecto mais suave com o que parece ser um acabamento mais mate em comparação com o Fitbit Sense. Podemos ver também que as linhas da antena também desapareceram.

O Versa 4 é uma história semelhante, com apenas as opções de cores Graphite e Rose mostradas, mas se o modelo anterior for algo a ser seguido, esperaríamos mais.

Aqui também podemos ver buracos em ambos os lados do botão, bem como uma luneta lisa sem bordas com um visual mais fosco.

Também não temos especificações para este modelo, mas espera-se que ele tenha um preço mais baixo que o Sense 2 e venha sem um sensor de ECG.

Finalmente, temos o Fitbit Inspire 3, mostrado nas opções Preto, Rosa e Amarelo. Este projeto é um afastamento mais radical do modelo anterior.

O novo modelo parece apresentar uma alça que suporta todo o rastreador, não muito diferente do Xiaomi Mi Band 6, em vez do design segmentado do Inspire 2.

Naturalmente, espera-se que o Inspire seja o mais acessível do grupo.

Não temos datas específicas quando se trata de um lançamento oficial, mas todos os três dispositivos são esperados nos próximos meses. Portanto, se você estiver no mercado para um Fitbit, talvez queira segurar suas moedas, por enquanto.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Escrito por Luke Baker.