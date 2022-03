Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fitbit anunciou que está fazendo o recall de seu smartwatch Ionic , após relatos de superaquecimento e queima por usuários.

A empresa agora pertencente ao Google lançou o dispositivo - seu primeiro smartwatch verdadeiro - em 2017, embora agora indique que está trabalhando voluntariamente com a Consumer Product Safety Commission para revogá-lo.

A Fitbit diz que recebeu mais de 100 relatórios de superaquecimento da bateria de íon de lítio do relógio, bem como mais 78 relacionados a queimaduras para os usuários - dois dos quais envolveram queimaduras de terceiro grau, com quatro casos de queimaduras de segundo grau também.

“A segurança do cliente é sempre a principal prioridade da Fitbit e, com muita cautela, estamos realizando um recall voluntário dos smartwatches Fitbit Ionic”, disse a empresa em um post no blog .

A CPSC estima em sua lista oficial que um milhão de smartwatches Ionic foram vendidos nos EUA desde o lançamento, com mais 693.000 unidades enviadas internacionalmente.

Naturalmente, se você é um dos muitos que possuem um, o Fitbit sugere que você pare de usá-lo imediatamente. Para compensar o problema, também oferece um reembolso total.

Os clientes que possuem um Ionic podem solicitar uma embalagem pré-paga para devolvê-la - recebendo um reembolso de US$ 299 após o recebimento do dispositivo - ligando para 888-925-1764 (se estiver nos EUA) ou visitando o portal de reembolso on-line da Fitbit .

Ele também oferecerá um código de desconto de 40% para dispositivos Fitbit selecionados e, para aqueles que planejam gastar seu reembolso em um novo modelo, verifique nosso guia abrangente dos melhores rastreadores Fitbit para ter uma ideia melhor de que é certo para suas necessidades.

Escrito por Conor Allison.