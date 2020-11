Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fitbit está apresentando o suporte do Google Assistant para o Fitbit Sense e Fitbit Versa 3. Está lançando uma atualização do Fitbit OS 5.1 nos EUA a partir de 19 de novembro de 2020. A atualização também está trazendo novos recursos de monitoramento de oxigênio no sangue, respostas audíveis Alexa e muito mais.

Lembre-se de que os dois smartwatches da Fitbit já oferecem suporte ao Amazon Alexa . Agora, com o Google Assistente, eles são efetivamente os primeiros smartwatches a oferecer uma escolha nativa entre os dois. O Fitbit anunciou no início deste ano que ofereceria suporte ao Google Assistente. Suspeitamos que dispositivos Fitbit adicionais eventualmente oferecerão suporte ao assistente de voz do Google, considerando que o Google está comprando o Fitbit .

Não se preocupe se o Fitbit perder a funcionalidade Alexa, pois o Fitbit OS 5.1 inclui a capacidade de permitir que Alexa responda às suas perguntas de forma audível. Seu smartwatch tem um alto-falante, para que você possa ouvir as respostas de Alexa, em vez de vê-las exibidas.

Para alternar entre o assistente de voz que você usa, basta abrir o aplicativo complementar e acessar as configurações. Veja o FAQ do Fitbit para mais detalhes.

O Fitbit OS 5.1 também melhora a funcionalidade de chamadas e mensagens. O Fitbit Versa 3 e o Sense agora podem atender chamadas diretamente quando um telefone está próximo, enquanto antes eles podiam aceitar ou rejeitar chamadas, mas você ainda tinha que falar no seu telefone. Os relógios também suportam voz para texto no Android. Por último, o rastreamento do oxigênio no sangue de SpO2 dos relógios não requer mais um relógio especial para ver os dados de oxigênio no sangue.

Dito isso, a Fitbit disse que está desenvolvendo novos mostradores de relógio de SpO2 para os relógios. Eles devem chegar até o final do ano.

Escrito por Maggie Tillman.