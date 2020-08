Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou vários novos produtos, incluindo uma atualização para o smartwatch Versa 2 no Versa 3.

O Fitbit Versa 3 adiciona GPS integrado, carregamento rápido, um alto-falante para poder receber chamadas Bluetooth de seu pulso e a adição do Google Assistant como uma opção de assistente de voz junto com o Amazon Alexa .

O design permanece quase idêntico ao do Versa 2 e semelhante ao novo smartwatch Fitbit Sense, mas o Fitbit corrigiu muitas das reclamações que tínhamos com o Versa 2, especialmente na adição de GPS embutido, carregamento rápido e o embutido alto-falante para chamadas.

O Versa 3 também aproveita a tecnologia de freqüência cardíaca Pure Pulse 2.0 do Fitbit - também vista no Fitbit Sense - que é capaz de detectar dados de freqüência cardíaca alta e baixa e notificá-lo quando você ultrapassar ou ultrapassar seus limites.

Além dessas novas adições, o Versa 3 ainda oferecerá cerca de seis dias de vida útil da bateria, Active Zone Minutes, mais de 20 modos de exercício baseados em metas, monitoramento de atividades durante todo o dia, rastreamento do sono e pontuação do sono e sessões de respiração guiadas como o Versa 2

Também vai oferecer notificações de smartphone, modo sempre em exibição, capacidade de armazenar e tocar música, rastreamento de natação, com resistência à água de até 50 metros e também há NFC a bordo para Fitbit Pay .

Tal como acontece com os outros novos produtos Fitbit - o Fitbit Sense e Fitbit Inspire 2 - o Fitbit Versa 3 estará disponível para pré-encomenda a partir de 25 de agosto de 2020, com disponibilidade a partir do final de setembro.

O Fitbit Versa 3 custará £ 199,99 no Reino Unido, $ 229 nos EUA e € 229,95 na Europa.

Escrito por Britta O'Boyle.