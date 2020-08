Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit anunciou uma série de novos dispositivos, incluindo um novo smartwatch herói no Fitbit Sense. O Fitbit Sense é o smartwatch da empresa que canta e dança, que coloca um grande foco na saúde, acima da linha Versa e projetado para eventualmente substituir o Ionic.

Ele apresenta tudo o que você esperaria de um smartwatch Fitbit de última geração, incluindo rastreamento de atividade durante todo o dia, rastreamento de sono, GPS integrado, notificações de smartphone com respostas rápidas para usuários de Android e controle Spotify e Deezer a bordo, mas também há uma série de novos sensores a bordo.

O Fitbit Sense possui a segunda geração da tecnologia de rastreamento de freqüência cardíaca Pure Pulse da empresa - Pure Pulse 2.0 - capaz de detectar dados de freqüência cardíaca alta e baixa, com notificações quando eles ultrapassam seus limites normais.

Há também um sensor EDA - sensor de atividade eletrodérmica - projetado para ajudar a indicar a resposta do seu corpo ao estresse, com ferramentas de gerenciamento de estresse para ajudá-lo a controlar o estresse ao longo do tempo, e o Fitbit Sense também será capaz de fornecer um ECG - com aprovação do FDA pendente.

Além disso, o Fitbit Sense será capaz de medir a temperatura da sua pele para tentar ajudar a identificar mudanças internas desde o início, como um resfriado.

Você também encontrará o Google Assistant e o Amazon Alexa a bordo, um alto-falante integrado para permitir que você receba chamadas do pulso ou ouça as respostas do Google e do Alexa, e o Sense tem mais de 20 modos de exercício.

Apresentando um design semelhante ao Fitbit Versa , o Sense está em algum lugar entre um círculo e um quadrado, com bordas curvas e display AMOLED na parte superior. Ele também tem uma tela sempre ligada, como o Apple Watch Series 5 . Fitbit afirma que o Sense oferecerá uma bateria de seis dias. É à prova de natação de até 50 metros e vem com uma avaliação gratuita de seis meses do Fitbit Premium para novos usuários Premium.

O Fitbit Sense custará £ 299,99 no Reino Unido, $ 329,95 nos EUA e € 329,95 na Europa. As pré-encomendas começam em 25 de agosto de 2020 com disponibilidade no final de setembro.

Escrito por Britta O'Boyle.