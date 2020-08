Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns smartwatches Fitbit ainda a serem anunciados vazaram online e eles são chamados de Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense.

WinFuture compartilhou renderizações dos próximos dispositivos, revelando que eles não possuem botões físicos tradicionais. Em vez disso, eles têm um entalhe na lateral, que poderia ser um botão indutivo sensível à pressão, semelhante ao encontrado no Charge 3 de 2018, como 9to5Google apontou. O Versa 3 também possui ícones para o que poderia ser "controles de voz, localização / GPS e resistência à água de 50M".

O Versa 2 tem cerca de um ano e custa US $ 199,99 no lançamento. Em nossa análise do smartwatch , observamos que existem vestíveis com foco em fitness melhores em termos de interface e suporte a aplicativos de terceiros, mas a plataforma Fitbit é excelente, e o Versa 2 tem um ótimo desempenho com uma boa bateria e alguns excelentes recursos, incluindo excelente rastreamento do sono a um preço decente.

Quanto ao Fitbit Sense, espera-se que seja uma gama totalmente nova de smartwatches, e ainda não se sabe como será diferente do Versa. O 9to5Google identificou um novo ícone de coração e sugeriu que poderia ter um recurso de eletrocardiograma integrado para monitorar sua frequência cardíaca, bem como o Apple Watch.

Escrito por Maggie Tillman.