Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O relógio inteligente de duas câmeras da Meta que vazou repetidamente durante o ano passado foi colocado em espera, de acordo com um novo relatório.

Bloomberg afirmou que a Meta está optando por se concentrar em outros artigos de uso em vez disso.

Em outubro passado, uma imagem vazada do relógio foi vista dentro de um aplicativo para os óculos inteligentes Ray-Ban Stories. Como foi relatado pela Bloomberg pela primeira vez, a imagem mostrava um quadrado, mas com cantos arredondados, completo com um entalhe e uma câmera voltada para a frente. O relógio também foi chamado de Milan no código, mas foi apelidado de Meta Watch pela imprensa.

Também surgiram relatos no verão passado sobre a Meta trabalhando em um relógio inteligente com uma câmera de cinco megapixels na face do relógio e uma de 12 megapixels na parte traseira. Outros relatos sugeriram que o relógio teria características de saúde, boa forma física e de mensagens. Pensa-se que você teria gerenciado o dispositivo usando sua conta no Facebook, e poderia ter postado no Facebook e Instagram diretamente do relógio. As opções de conectividade teriam incluído Wi-Fi, GPS e suporte eSIM . Esperava-se que ele fosse colocado à venda na próxima primavera por $349.

A Bloomberg sugeriu que a Meta poderia usar alguns desses recursos em outros artigos de uso. O projeto do relógio poderia até mesmo ser ressuscitado em algum ponto da linha.

Separado do relógio, a The Information sugeriu que a Meta não fará mais dispositivos do Portal para os consumidores. Em vez disso, ele produzirá uma linha destinada às empresas.

Escrito por Maggie Tillman.