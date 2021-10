Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa anteriormente conhecida como Facebook parece estar trabalhando em um smartwatch com uma câmera.

Uma imagem do relógio que vazou foi recentemente detectada dentro do aplicativo para os óculos inteligentes Ray-Ban Stories . Conforme relatado pela primeira vez pela Bloomberg , a imagem mostra um wearable quadrado, mas com bordas arredondadas, completo com um entalhe e uma câmera frontal. O relógio também era chamado de Milan no código.

Lembre-se de que os primeiros relatórios surgiram no verão passado sobre o Facebook, ou Meta, trabalhando em um smartwatch com suporte para LTE e uma segunda câmera que se desconecta. Há rumores de que a câmera frontal do relógio tem pelo menos uma resolução de 1080p e pode ser usada para videochamadas.

Outros relatórios também sugeriram que o relógio será lançado no verão de 2022 com recursos de saúde, condicionamento físico e mensagens.

É importante notar que o Facebook acabou de mudar a marca para Meta e renomeou muitos de seus negócios para corresponder, como Oculus Quest para Meta Quest . Portanto, não está claro se o seu relógio - se algum dia for lançado - será considerado um " Relógio do Facebook " ou um "Meta Relógio" ou talvez um nome diferente.

O Pocket-lint entrou em contato com Meta para um comentário.