Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook supostamente planeja lançar um smartwatch com estrutura de aço inoxidável no verão de 2022. Ele terá peças removíveis, é voltado para entusiastas de fitness, pode trabalhar sem um telefone e pode ter casos de uso de RA no futuro.

The Verge disse que o dispositivo terá um display com duas câmeras que podem ser removidas do pulso. Uma câmera na frente do visor do relógio será usada para videochamada. Outra câmera 1080p com foco automático será usada quando desconectada para capturar fotos e vídeos destinados a serem compartilhados nos aplicativos do Facebook, incluindo o Instagram.

O Facebook está trabalhando com empresas terceirizadas para criar acessórios que serão anexados à câmera, como mochilas. Ele também está trabalhando com operadoras sem fio nos EUA para oferecer suporte à conectividade LTE no relógio para que ele não precise ser emparelhado com um smartphone para funcionar. Também será vendido em lojas de operadoras.

Atualmente, o plano é que seja vendido nas cores branco, preto ou dourado.

Ele rodará uma versão customizada do sistema operacional Android do Google e virá com o pacote de aplicativos do Facebook, é claro. Ele será posicionado como um concorrente do Apple Watch também, servindo como um dispositivo de fitness equipado com um monitor de frequência cardíaca .

Não há nome oficial para o relógio, que ainda não entrou em produção.

Mas o Facebook supostamente acredita que os futuros relógios podem funcionar como um dispositivo de entrada para seus próximos óculos AR. Ele está trabalhando na segunda e terceira gerações e planeja usar a tecnologia adquirida da CTRL-labs para alcançar sua visão.

Lembre-se de que esta seria a primeira tentativa do Facebook de lançar hardware para o pulso. Pode custar cerca de US $ 400.

Claro, ele tem muita experiência em hardware em geral neste momento, tendo feito um telefone com a HTC em 2013 . Ela também adquiriu o Oculus VR (e lançou os fones de ouvido subsequentes ) e desenvolveu uma variedade de dispositivos de chat de vídeo Portal.

Escrito por Maggie Tillman.