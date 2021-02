Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você andaria por aí e usaria um wearable do Facebook ?

O Facebook tem um histórico misto quando se trata de hardware, o que pode ser em parte porque muitos consumidores simplesmente não gostam da ideia de ter um dispositivo da marca Facebook com um microfone ou câmera em sua casa ou pessoalmente. Mas isso não está impedindo a rede social, aparentemente, porque agora está focada na construção de um smartwatch, de acordo com um novo relatório da The Information .

Pode ser um smartwatch baseado em Android, embora não esteja claro se isso significa que o Facebook está usando o Wear OS do Google. A rede social também está trabalhando em seu próprio sistema operacional para dispositivos de hardware, que versões futuras do smartwatch podem executar. Outros recursos incluem a capacidade de lidar com mensagens, provavelmente via Messenger, e oferece rastreamento de condicionamento físico.

Lembre-se de que o Facebook também desenvolve os fones de ouvido Oculus VR , bem como os dispositivos de bate-papo por vídeo do portal do Facebook , de modo que um smartwatch se encaixaria em um ecossistema de hardware em crescimento. O Facebook também está trabalhando nos óculos inteligentes Ray-Ban, que serão lançados ainda este ano. O Facebook também adquiriu a startup de interface neural CTRL-Labs em 2019, que imagina dispositivos que não usam telas sensíveis ao toque ou botões para entradas.

Este smartwatch do Facebook ainda está no território dos primeiros dias, então não há muito o que fazer agora, mas vamos mantê-lo informado conforme aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.