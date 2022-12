Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Casio iniciará o 40º aniversário do G-Shock no próximo ano com uma gama de relógios clássicos redesenhados que sabem como balançar.

A coleção Adventurer's Stone certamente tem os minerais, pois cada modelo tem um design baseado nas pedras utilizadas como guias pelos aventureiros desde a Idade Média.

Assim como o visual e o padrão na luneta de cada relógio, as técnicas de processamento utilizadas na fabricação acrescentam uma textura áspera e pedregosa para uma experiência mais táctil.

Há seis variantes em oferta, retiradas de algumas das mais amadas linhas de G-Shock da Casio.

O GM-5640GEM x Sunstone é um dos dois relógios digitais únicos, com uma luneta brilhante, na cor do arco-íris, que brilha dependendo do ângulo de visão.

Ele custa £280 e vem com todas as características padrão da linha 5640.

O modelo GM-S5640GEM x Calcite custa £250 e, como a versão Sunstone acima, tem um efeito de arco-íris.

O GM-2140GEM x Cordierite tem uma face azul e é combinado com uma faixa de resina moldada de cores mistas. É um modelo analógico e digital com uma função de deslocamento manual e função de tempo mundial.

O seu preço é de £270, enquanto o GM-S2140GEM x Calcite é um pouco mais barato, a £230. Tem características similares, mas um design mais leve.

A edição GM-114GEM x Calcite é de £290 e é forjada e galvanizada com acabamento em ouro e preto. Outro modelo analógico e digital, também tem resistência magnética conforme a norma ISO 764.

E finalmente, o GM-S114GEM x Calcite lhe dará um retrocesso de £230. Sua assinatura é um acabamento roxo e cinza, com estampagem a quente dando-lhe uma textura irregular.

Toda a coleção de pedras G-Shock Adventurer's Stone estará disponível em janeiro de 2023. O preço nos EUA ainda não foi revelado.

