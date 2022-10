Os relógios Casio Flare Red comemoram 40 anos de G-Shock

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou dois relógios especiais Flare Red G-SHOCK ao comemorar 40 anos de sua linha extremamente popular de relógios robustos.

Os novos relógios MTG-B3000FR e GWG-2040FR, de nome rápido, fazem parte de uma celebração mais ampla de quatro décadas de CASIO G-SHOCK, que começará oficialmente em abril de 2023. Isso incluirá eventos especiais realizados ao redor do mundo, mas por enquanto temos dois relógios especiais - ambos usando a cor vermelha da marca G-SHOCK no que a Casio chama de "design de chama solar em chamas".

Ambos os relógios apresentam luneis laminados multicoloridos feitos com fosforescentes naquela cor vermelha forte. A empresa também diz que é utilizada uma técnica recentemente desenvolvida que lhe permite laminar chapas de carbono e de fibra de vidro coloridas para construir desenhos que devem até ter boa aparência quando as luzes estão apagadas. Isso certamente parece impressionante, mas precisaremos ver os relógios em carne e osso para saber se é justificado.

A Casio também ressalta que cada relógio individual terá um aspecto único graças à forma como é construído. Partículas fosforescentes misturadas nas folhas de fibra de vidro garantem que nenhum relógio parecerá indico, nos dizem. No caso do GWG-2040FR, as partículas fosforescentes também são misturadas nos olhais do relógio, criando padrões aleatórios ao longo do relógio.

Ambos os novos relógios estarão à venda em 27 de outubro, com preços internacionais ainda não confirmados. No Reino Unido, porém, sabemos que o GWG-2040FR será vendido por £950, enquanto o MTG-B3000FR custará £1300 para prender no pulso.

Escrito por Oliver Haslam.