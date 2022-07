Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Casio reimaginou seu projeto clássico 2100 G-Shock, construindo pela primeira vez uma versão completa em metal.

O G-Shock GM-B2100 estará disponível a partir de agosto no Reino Unido e virá em três cores de metal: prata, preto e ouro rosa.

ACasio também se juntou à estrela Dragon's Den, Steven Bartlett, como o novo embaixador da marca da linha: "Eu me preocupo com um relógio representando quem eu sou e minha personalidade. Quando olho para estes relógios, há uma crueza tanto dos materiais quanto do design que me faz ressoar com ele como uma pessoa", disse ele.

A linha 2100 em si é baseada no primeiro G-Shock de sempre - o DW-5000C - portanto vem com o design clássico da caixa octogonal da marca. No entanto, ela se destaca mais no aço, com suas bordas limpas e construção sólida.

Para manter a caixa selada para resistência à água e à prova de choque, existe um tampão de resignação entre a luneta e a caixa. Enquanto a própria luneta foi forjada, cortada e depois polida para um aspecto refinado.

Assim como os elementos tradicionais do mostrador do relógio. cada um dos modelos GM-B2100 vem com tecnologia Tough Solar para carregar a bateria à luz solar, e Bluetooth LE para conectar a um dispositivo móvel através do aplicativo Smartphone Link da Casio. Isto garante que o tempo seja sempre preciso, não importa sua localização ao redor do mundo.

Cada relógio é à prova d'água até 200 metros e a bateria substituível e recarregável deve durar sete meses sem carga solar.

O preço no Reino Unido começa em £449 para a versão prata, com os modelos preto e dourado custando um pouco mais, a £499. Todos eles estarão disponíveis no site da G-Shock.

Escrito por Rik Henderson.