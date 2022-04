Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou um novo modelo na série G-Shock 2100 que compartilha a forma octogonal, mas traz a conectividade Bluetooth para a festa.

O GA-B2100 também acrescenta energia solar, faz parte da coleção Carbon Core da marca e vem em cores retro-inspiradas.

O design do GA-2100 original foi inspirado no primeiro relógio G-Shock lançado no mercado - o DW-5000C da Casio - por isso esta atualização tem apelo dos anos 90. Isso também se reflete em três das cinco cores oferecidas - azul, amarelo e verde - que se destacam tanto quanto a própria luneta volumosa.

Em termos de tecnologia, o G-Shock GA-B2100 pode ser conectado a um telefone através de Bluetooth e do sistema Casio's Smartphone Link. Ele permite que o relógio mantenha uma hora precisa, mude ao longo do fuso horário com base em 300 cidades, defina lembretes e até mesmo encontre seu telefone ou relógio usando o outro.

O recurso Tough Solar permite que o relógio funcione persistentemente quando exposto a uma quantidade razoável de luz. Mesmo sem exposição, ele pode durar cerca de sete meses em sua bateria recarregável com uso normal.

O G-Shock GA-B2100 estará disponível para comprar no site g-shock.co.uk em breve. Os preços começam em £130.

Escrito por Rik Henderson.