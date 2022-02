Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio se uniu ao Museum of Youth Culture no Reino Unido para um novo relógio colaborativo de estilo retrô baseado nos movimentos britânicos das últimas décadas.

O Casio G-Shock GW-M5610MOYC-1ER vem com uma pulseira impressa com fotografias de Gavin Watson, tiradas do arquivo do museu.

Ele documenta a ascensão das cenas punk, skinhead e rave, bem como a linguagem de design dos primeiros fanzines punk.

O relógio em si é baseado no icônico GW-M5610U-1ER e possui tecnologia controlada por rádio Multi-Band 6 para manter a hora mais precisa, não importa a sua localização. Há energia solar a bordo também, para manter a bateria recarregada.

Os modos de cronômetro, cronômetro e hora mundial estão disponíveis, enquanto a caixa de resina possui a marca registrada G-Shock à prova de choque. Também é à prova d'água até 200 metros e o rosto é protegido por vidro mineral.

Além do relógio, que estará à venda em 18 de fevereiro de 2022 por £ 149 em g-shock.co.uk e na loja Carnaby Street da marca, você recebe um estojo especialmente projetado e uma edição limitada "Grown up in G-Shock" 'zine.

Haverá também uma exposição dedicada mostrando fotos de arquivo da cultura jovem britânica nos últimos 40 anos na 154 Shaftesbury Avenue, em Londres. A entrada será gratuita e você pode visitar de 18 de fevereiro a 4 de março de 2022.

Escrito por Rik Henderson.