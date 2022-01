Rubik's x G-Shock é o melhor relógio inspirado nos anos 80

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio revelou seu mais recente relógio de colaboração, a edição limitada Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER.

Chegando em 9 de fevereiro de 2022, ele é inspirado no icônico Cube e representa o primeiro relógio de colaboração com a caixa octogonal da marca, como encontrado em outros da série GA-2100.

Além de apresentarem design retrô na face, com o Cubo ao fundo, as cores da banda também são baseadas no quebra-cabeça. Além disso, há dois painéis incluídos na caixa - em branco e preto - e uma ferramenta para trocá-los sempre que você quiser uma mudança.

Até a caixa de apresentação é temática, parecendo um Cubo de Rubik em alguns dos lados.

O próprio relógio possui iluminação dupla, que é separada entre os componentes analógico e digital. A frente é coberta por vidro mineral, enquanto o dispositivo possui lebels G-Shock de choque e resistência à água - até 200 metros.

Não há funções inteligentes, mas a duração da bateria dura até três anos.

Os recursos de cronômetro, alarme e hora dupla / mundial estão incluídos.

O Rubik's x G-Shock GAE-2100RC-1AER custará £ 139 no Reino Unido e mais informações podem ser encontradas em uma página dedicada no site do G-Shock .

Escrito por Rik Henderson.