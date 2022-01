Casio G-Shock e equipe Toyota para edição especial Mudmaster

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou uma edição especial do relógio G-Shock Mudmaster inspirado no Toyota Auto Body Team Land Cruiser.

O Casio G-Shock GWG-2000TLC-1AER tem um tema de design inspirado no veterano do Rally Dakar, com componentes de moldura de carbono forjado e uma estrutura de proteção de núcleo de carbono para mantê-lo leve, mas capaz de suportar lama e poeira.

A banda apresenta um padrão evocando os respingos causados pela lama e areia, enquanto há o logotipo Toyota Land Cruiser gravado a laser na parte traseira de aço inoxidável banhado a íons.

Os recursos encontrados no próprio relógio incluem uma bússola, altímetro, barômetro e termômetro integrados - ideais para corridas pelo deserto.

Possui carregamento solar e é resistente à água até 200 metros. O vidro de cristal de safira protege o rosto e funcionará em temperaturas de -10 graus Celsius, 14 graus Fahrenheit.

A cronometragem controlada por rádio é suportada, com atualizações automáticas de hora recebidas durante a noite no Reino Unido, UE, EUA, Japão e China.

Pesa 106g.

A edição G-Shock Toyota Land Cruiser Mudmaster já está disponível, ao preço de £ 779 no Reino Unido .

Outros designs do G-Shock Mudmaster também estão disponíveis no site do G-Shock, com várias cores e temas, mas com a mesma qualidade de construção robusta e protegida.

Escrito por Rik Henderson.