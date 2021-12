Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio tem colaboração com a equipe de futebol do Barcelona para fazer dois modelos de relógio G-Shock com as cores do time.

Com o tema da jornada: documentário Inside FC Barcelona - uma série Discovery + Original de oito episódios - os relógios são versões personalizadas dos estilos clássicos GBD-H1000 e GBD-100 G-Shock G-Squad da Casio.

Ambos vêm em esquema de cores azul e granada sinônimo do clube e seu kit. Estão também gravados com o lema do clube, "Més que un club" - "Mais do que um clube".

O GBD-H1000BAR tem uma luneta de metal em banho de ouro, para representar os muitos troféus que a equipe ganhou no passado. Enquanto o loop da banda apresenta as quatro listras vermelhas da bandeira catalã. A embalagem também é desenhada em torno das cores do time.

O mesmo pode ser encontrado na banda do GBD-100BAR.

Qualquer um dos modelos pode ser usado em um smartphone para múltiplas funcionalidades de rastreamento de fitness por meio de um aplicativo dedicado.

Ambos os relógios também vêm com um acelerômetro para rastreamento de passos e distrações. Mas, o GBD-H1000BA possui um monitor de freqüência cardíaca e rastreamento GPS também.

Não há nenhuma palavra ainda sobre preço ou disponibilidade, exceto pelo fato de que ambos estão "chegando em breve".

Eles estarão disponíveis no site oficial do G-Shock quando chegarem.