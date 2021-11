Promoção do G-Shock Black Friday reduz 50% de muitos modelos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio está realizando as vendas da Black Friday em seus sites, incluindo a loja G-Shock no Reino Unido.

De 23 a 29 de novembro de 2021, ela estará oferecendo uma série de modelos diferentes com até 50 por cento de desconto.

Isso inclui o impressionante GD-100GB preto e dourado. Vindo com uma tela LCD dividida, possui iluminação automática por LED e funcionalidade de hora mundial.

Veja as melhores ofertas da Casio G-Shock Black Friday abaixo ...

These watches have excellent deals on the G-Shock online store.

Obtenha este relógio G-Shock GBD-100SM Vital Series com 50% de desconto O Vital Series GBD-100SM é um rastreador de atividade vibrante que se conecta a um smartphone via Bluetooth e pode rastrear distâncias de corrida e muito mais. Custa apenas £ 139 £ 69,50. Ver oferta

Economize quase £ 250 neste G-Shock GMW-B5000GD ouro rosa Com base na série DW-5000C, esta edição de ouro rosa é um clássico retro com um toque moderno. É o primeiro relógio da G-Shock a vir com essa tonalidade em acabamento de placa de íon. Agora custa £ 499 £ 249,50. Ver oferta

G-Shock DW-5610SUS com 50% de desconto Este modelo robusto de dois tons é resistente à água até 200 metros e vem com uma pulseira de tecido e outra feita de uretano. Você pode encontrá-lo aqui por £ 129 £ 64,50. Ver oferta

Economize quase £ 100 no G-Shock GM-6900SCM Este é da série de camuflagem e tem uma faixa semitransparente com um padrão passando por ela. Agora custa apenas £ 199 £ 99,50. Ver oferta

Baby-G BA-110 por apenas £ 55 Este modelo Baby-G é baseado no clássico G-Shock GA-110, mas com um perfil menor e mais fino. Já está disponível por £ 110 £ 55. Ver oferta

You can find other Casio G-Shock Black Friday deals on its dedicated store pages right here.

Some additional models are now out of stock, but it might still be worth checking to see if more stock is inbound.

