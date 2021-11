Casio prova o arco-íris com o novo MT-G G-Shock

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais recente adição, a linha G-Shock de relógios resistentes ao choque, da Casio , tem um design exclusivo e atraente que com certeza polariza um pouco.

O novo MTG-B2000XMG apresenta uma moldura de carbono multicolorida que é feita por camadas de laminação de carbono com fibra de vidro colorida. O efeito nos lembra o que as pessoas fazem com skates reciclados, com as camadas coloridas de madeira dando um efeito semelhante.

Casio diz que o padrão expressa "a bela coloração mística da Rainbow Mountain, que mostra camadas de diferentes cores criadas pela oxidação de minerais acumulados ao longo do tempo pela atividade vulcânica e movimento tectônico".

É definitivamente um relógio que vai se destacar, e como não há dois relógios iguais, graças às variações no padrão. Aqueles que procuram um relógio único podem querer dar uma olhada neste.

Além da aparência chamativa, o novo relógio tem alguns recursos úteis a oferecer. Ele pode ser conectado a smartphones via Bluetooth Low Energy, permitindo que você mantenha o horário em todos os fusos horários e mudanças de horário de verão. Ele também se conecta a sinais de calibração de tempo de ondas de rádio.

O MTG-B2000XMG se beneficia do carregamento solar e possui um LED de alto brilho para permitir o uso à noite. Nenhuma palavra sobre preço ou disponibilidade até agora, mas a série MT-G tende a ser mais cara das ofertas da Casio, ousamos supor que vai custar mais de mil dólares.