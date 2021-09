Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou um relógio G-Shock em sua série Master of G que poderia muito bem ser o mais extremo até então.

O G-Shock Mudmaster GWG-2000 é o primeiro na linha a ser feito com carbono forjado - um material mais comumente usado na fabricação de aeronaves ou carros de corrida. É resistente, com uma estrutura de tração mais forte do que o aço inoxidável, mas leve e maleável.

O carbono forjado é, portanto, perfeito para uso em um relógio projetado para participantes de esportes radicais. A Casio o usa para o terminal que conecta a moldura à pulseira em ambos os lados.

O invólucro externo é selado, portanto é resistente a lama e poeira. Também é à prova dágua, até 200 metros.

Existem também botões resistentes à lama, que usam uma combinação de aço inoxidável e um material de buffer interno de silicone para garantir que nenhuma matéria externa possa entrar através do próprio relógio.

Em termos de case, é feito de resina reforçada com fibra de carbono. E um ajuste no design significa que o resultado final é 1,9 mm mais fino do que o modelo anterior do G-Shock Mudmaster.

Outros recursos incluem resistência ao choque (como com todos os G-Shocks), uma bússola digital, barômetro, altímetro e um termômetro embutido.

Ele suporta 29 fusos horários, além de recepção de ondas de rádio para o tempo mais preciso possível. Isso é verificado automaticamente seis vezes por dia.

O Casio G-Shock Mudmaster GWG-2000 estará disponível a partir de outubro de 2021, ao preço de £ 699 no Reino Unido .

Três cores estarão disponíveis: cinza monocromático estóico, cáqui de aparência militar e bege areia.

