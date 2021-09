Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou um segundo relógio G-Shock a ser projetado em colaboração com Rui Hachimura da NBA.

O Casio G-Shock GM-110RH é inspirado na herança da estrela do Washington Wizards, que foi o primeiro japonês a participar da primeira rodada do draft da NBA (em 2019).

O modelo de assinatura é baseado no GM-110 padrão, que combina elementos analógicos e digitais dentro de uma moldura de metal.

Apresenta um tema de cores no mostrador e na banda do relógio com base nas cores da bandeira nacional do Benin - a casa ancestral de Hachimura.

O ponteiro das horas é amarelo, o ponteiro dos minutos é vermelho, enquanto o mostrador interno é verde.

Há duas faixas incluídas - uma preta e outra feita de uretano com um motivo de tecido kente da África Ocidental. A traseira exibe o logotipo "Black Samurai" da Hachimura, contendo o símbolo japonês "hachi" ("oito" em inglês) gravado na parte de trás. Isso representa o nome do jogador e o número da camisa.

"O relógio inspira-se nas minhas raízes no Benin e na África, que são muito importantes para mim", disse Hachimura. "O design da banda e o mostrador do relógio evocam elementos da cultura beninesa e estou encantado com a forma como a Casio deu vida às minhas ideias."

A edição especial G-Shock GM-110RH estará disponível a partir de setembro, ao preço de £ 349 no Reino Unido .