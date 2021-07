Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio em breve lançará uma versão atualizada de seu GA-2100 G-Shock, mas com uma moldura de metal que o torna, aos nossos olhos, um acabamento muito legal.

O Casio G-Shock GM-2100 tem um design octogonal (uma forma popular atualmente, considerando quantas pessoas você vê com Ray-Bans angulares semelhantes). Ele segue uma longa tradição de designs G-Shock, mesmo remontando ao DW-5000C original, mas com um perfil fino e combinação digital-analógica.

Sua moldura de metal forjado é trabalhada por meio de um processo de várias etapas, terminando com um acabamento redondo de couro cabeludo aplicado na superfície superior. Um polidor de espelho nas laterais adiciona um brilho metálico.

Haverá várias opções disponíveis, em preto (GM-2100-1A), azul marinho (GM-2100N-2A), verde (GM-2100B-3A) e vermelho (GM-2100B-4A). Cada um carrega a usual resistência ao choque G-Shock e impermeabilização de até 200 metros.

Independentemente da cor, o relógio pode ser configurado para 31 fusos horários, até cinco alarmes diários estão disponíveis e vem com um calendário totalmente automático.

Uma luz LED dupla garante que você possa ler os ponteiros analógicos e a leitura digital no escuro.

A vida útil da bateria é de até três anos com duas baterias SR726W.

O relógio pesa 72 ge mede 49,2 x 44,4 x 11,8 mm (caixa).

Todas as variantes do Casio G-Shock GM-2100 estarão disponíveis a partir do final de agosto / início de setembro. O preço ainda não foi revelado.