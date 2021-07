A linha G-Shock Move se expande com modelos GBD200 quadrados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio expandiu sua linha de modelos G-Shock Move com o GBD200, que adiciona os recursos de rastreamento de condicionamento físico e conexão de smartphone ao design quadrado clássico do G-Shock.

A grande vantagem - quando comparado com o primeiro G-Shock Move GBD-H1000 ou mesmo com o mais recente GSW-H1000 equipado com Wear OS - é o tamanho.

O GBD200 é um relógio muito mais compacto, tornando-o muito mais confortável de usar no dia a dia e durante as atividades.

Existem algumas limitações forçadas por esta forma compacta, no entanto. Por exemplo, ele precisa do GPS do smartphone conectado para medir a distância precisa. Também não tem monitor de freqüência cardíaca.

No entanto, o relógio tem um acelerômetro e um "algoritmo proprietário" que pode fornecer medições precisas de distâncias sem o GPS.

Para obter os melhores resultados, usando o GPS do smartphone junto com os dados de contagem de passos, o relógio eventualmente faz ajustes e se torna mais preciso por conta própria.

Com a distância medida, ele também pode calcular o ritmo, a velocidade e o consumo de calorias. Mas para aqueles que desejam um toque digital mais clássico e sofisticado, ele possui um multitemporizador que permite definir cinco configurações de hora diferentes. Além disso, você pode repetir automaticamente esses cronômetros se estiver fazendo uma sessão que envolve várias repetições.

Os próximos smartwatches de 2021: Futuros relógios de pulso para esperar Por Britta O'Boyle · 18 Março 2021 Aqui estão todos os melhores smartwatches pensados para chegar em 2021.

Os dados são exibidos em um display LCD monocromático Memory in Pixel (MIP), e o relógio também pode vibrar quando o smartphone recebe notificações, incitando você a verificar se há mensagens em seu telefone.

Adicione a isso o "Super Illuminator" que ilumina a tela para facilitar a leitura à noite, e você terá um relógio que parece um G-Shock clássico, mas com alguns detalhes adicionais.

Em essência, pense nisso como um G-Shock normal, mas que pode rastrear seus passos e atividades diárias como um rastreador de condicionamento físico básico.

Ele pesa apenas 58 gramas e a bateria pode durar dois anos antes de precisar ser trocada. O relógio estará disponível para pré-encomenda a partir de 23 de julho por $ 150.