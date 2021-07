Casio anuncia relógio digital Pac-Man edition A100

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou um novo relógio projetado em colaboração com a Bandai Namco, celebrando um dos jogos mais icônicos de todos os tempos: Pac-Man.

O novo relógio - modelo número A100WEPC - é baseado em um relançamento de outro clássico: o relógio digital F-100 da Casio.

É uma combinação quase perfeita com o F-100 original lançado pela primeira vez em 1978 e o Pac-Man sendo lançado no fliperama apenas dois anos depois, em 1980. Dois momentos de grandiosidade que definiram uma era se juntaram para fazer seus corações nostálgicos derreterem.

Em si, o F-100 foi o primeiro relógio Casio de quartzo construído em uma caixa de resina, mas também ofereceu funções avançadas para a época; entregando um cronômetro, alarme digital e funcionalidade de calendário.

O A100 foi lançado há relativamente pouco tempo, assumindo muitos dos elementos de design do F-100 original, incluindo os quatro botões na frente do relógio.

Quanto à versão do Pac-Man especificamente, que apresenta o Pac-Man, os personagens fantasmas e - é claro - aquelas cerejas, todas pixelizadas no mostrador do relógio. Eles são acompanhados pelo texto Iluminador, que também está na fonte pixelizada do Pac-Man.

A moldura banhada a ouro do relógio foi projetada para se parecer com a cor original do gabinete do jogo Pac-Man, e a bracelete de aço inoxidável é gravada a laser para mostrar o Pac-Man e os fantasmas se perseguindo.

Como era de se esperar, a edição Pac-Man do relógio Casio vem com sua própria embalagem especial com o design do jogo e os personagens, e tem seu próprio relógio Pac-Man dedicado.

Como o A100 normal, o relógio tem uma pulseira de aço inoxidável, é resistente à água e pode durar cerca de três anos antes que a bateria precise ser substituída.

A única coisa que não sabemos é quanto vai custar este relógio. Não há data de lançamento ou preço específico mencionado no comunicado à imprensa. Uma coisa é certa: é inegavelmente legal.

