A série Casio G-Shock Frogman ganha dois novos modelos compostos

(Pocket-lint) - A Casio lançou dois novos modelos compostos em sua linha premium da série Frogman Master of G.

A banda composta G-Shock GWF-A1000C e GWF-A1000XC são os relógios de mergulho topo de gama da submarca da Casio , com uma estética robusta e substancial e com certificação ISO de nível de mergulhador e resistentes à água até 200 metros.

Como o A1000 no qual são baseados, cada um vem com o sistema de carregamento "Tough Solar" proprietário da marca, que é capaz de recarregar a bateria de qualquer fonte de luz, artificial ou natural.

A conectividade Bluetooth também está incluída, permitindo que cada relógio seja conectado a um smartphone (iOS ou Android) para personalização e configuração. O aplicativo dedicado G-Shock Connected também pode ser usado para registros de mergulho detalhados e informações de localização. Também há estatísticas sobre as marés para mais de 3.000 áreas de mergulho em todo o mundo.

Atualizações automáticas de hora e um localizador de telefone também estão integrados.

A pulseira composta em ambos os relógios pode ser estendida para ser usada sobre uma roupa de neoprene. Seu mecanismo também pode ser dobrado para caber confortavelmente no pulso quando não estiver mergulhando.

O GWF-A1000C tem uma banda composta por segmentos de resina, enquanto a moldura é de aço inoxidável com acabamento em banho de íon azul. É vendido por £ 899 no Reino Unido .

A banda do GWF-A1000XC é feita de resina reforçada com carbono e tem uma moldura de carbono com uma única camada laranja para combinar com a face. É vendido por £ 1.149 no Reino Unido .

Escrito por Rik Henderson.