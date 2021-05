Casio lança relógios G-Shock G-Steel "mais finos de todos os tempos"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio anunciou quatro modelos G-Shock da série G-Steel que vêm com o que a marca chama de "perfil mais fino" até então.

Cada um é uma variante diferente do GST-B400, vindo com diferentes esquemas de cores e acabamentos.

O case tem apenas 12,9 mm de espessura, com um módulo aprimorado. Isso usa menos componentes, que também foram modificados para serem menores do que os equivalentes G-Steel anteriores. O layout interno também foi otimizado para uma pegada mais plana.

Embora não sejam tão inteligentes, cada um dos novos modelos pode ser conectado a um smartphone por Bluetooth. O perfil Bluetooth desta vez usa menos energia do que antes, com esta geração de GST-B400 apresentando menor consumo de energia do que a anterior - 55,7 por cento, afirma a Casio .

A conectividade Bluetooth permite que cada relógio ajuste a hora automaticamente. A função Time & Place também dá ao usuário o controle da hora e da posição em um mapa dentro de um aplicativo dedicado com apenas o toque de um botão. Há também uma configuração de lembrete.

Um recurso localizador de telefone também está integrado, para que você possa pressionar um botão para localizar seu smartphone em caso de perda.

Tal como acontece com outros relógios G-Shock, estes quatro são resistentes ao choque e à água até 200 metros. O GST-B400 padrão vem com uma pulseira de resina e está disponível em preto. O GST-B400D é prateado com uma pulseira de aço inoxidável.

O GST-B400AD também vem em aço inoxidável, mas é vermelho e preto. Já o GST-B400BD tem uma faixa de aço inoxidável mais escura e uma face azul.

Todos os quatro estarão disponíveis na loja online oficial do G-Shock a partir de 24 de maio de 2021. A disponibilidade geral será a partir de junho.

Escrito por Rik Henderson.