(Pocket-lint) - A Casio apresentou os modelos G-Shock em uma nova cor - Midnight Green.

O G-Shock GA-140, GA-700 e GW-B5600 estão disponíveis no novo tema no Reino Unido, com preços a partir de £ 109, mas parece que a edição especial AWG-M100 também retratada está disponível apenas no Japão no momento.

Ainda assim, gostamos particularmente do B5600 em verde. A cor acentua bem seu charme retrô e é uma das poucas 5600s com uma tela LCD padrão. A maioria dos modelos nessa faixa tem texto branco em um fundo branco.

Cada um dos relógios possui cinco alarmes diários, um calendário automático, função de cronômetro e suporte para hora mundial. Eles vêm com bateria equivalente a cinco anos.

Outro bônus adicionado ao GW-B5600 é que ele possui um sistema de carregamento movido a energia solar.

Nenhuma das novas variantes tem recursos de smartwatch, mas são resistentes a choques G-Shock - é claro.

Os três modelos do Reino Unido estão disponíveis agora, com o Casio G-Shock GA-140MG-1AER custando £ 109, o GA-700MG-1AER a £ 119 e o G-Shock GW-B5600MG-1ER custará £ 12 9 .

A Casio também anunciou recentemente novas edições esportivas G-Squad de seus relógios da série GBA-900 , que se conectam a smartphones e podem monitorar o progresso da corrida e muito mais.

Escrito por Rik Henderson.