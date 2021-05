Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Casio lançou uma série de novos modelos G-Shock GBA-900 projetados para corredores e amantes de esportes.

As adições do G-Squad à linha vêm em quatro esquemas de cores - preto, vermelho, branco e preto / roxo. Eles custam a partir de £ 119 e estão vinculados a um smartphone para rastreamento de atividades.

Medições de distância e tempo são possíveis por meio do relógio, que usa um acelerômetro ao lado da funcionalidade de GPS do seu iPhone ou dispositivo Android. E, depois de fazer as medições pela primeira vez, você pode medir a distância apenas no relógio.

O histórico de atividades pode ser registrado por meio de um aplicativo Casio dedicado, que também pode ser usado para configurar o relógio.

A conexão Bluetooth garante que a hora seja ajustada automaticamente, enquanto você será alertado para notificações de telefone em seu pulso. O rastreamento de etapas também é apresentado.

O relógio em si possui um mostrador iluminado por LED com uma pulseira de uretano macia para um ajuste confortável. É resistente a choques, como todos os modelos da linha G-Shock.

A duração da bateria é de até dois anos antes que a célula precise ser substituída.

Existe um modo avião para interromper as comunicações sem fio durante o vôo.

Os modelos Casio G-Shock GBA-900 G-Squad estão disponíveis para compra agora, no site dedicado do G-Shock .

Escrito por Rik Henderson.