(Pocket-lint) - A Casio anunciou seu primeiro smartwatch G-Shock com a plataforma Wear OS do Google . O GSW-H1000 faz parte da linha G-Squad Pro da empresa e vem com uma variedade de recursos esportivos, junto com a construção resistente a choques e robusta à qual a linha G-Squad Pro está associada.

Existem três modelos à sua escolha, todos oferecendo uma tela de camada dupla que combina uma tela LCD monocromática sempre ligada para exibição das horas com uma tela LCD colorida para mapas e dados do sensor, bem como notificações, como outros smartwatches da Casio .

Todos os modelos Casio GSW-H1000 apresentam uma parte traseira de titânio e um botão Iniciar de alumínio com uma cor de destaque. A caixa e a pulseira, por sua vez, têm um padrão de favo de mel e oferecem a construção original resistente a choques G-Shock, junto com um microfone resistente à água e porta de carregamento, oferecendo resistência à água de 200 metros.

Todos os três modelos possuem GPS integrado, sensor óptico de frequência cardíaca, além de sensores para bússola, altitude e pressão barométrica, entre outros. Todos eles também vêm com o aplicativo Casio, que oferece 15 atividades e 24 opções de exercícios internos, incluindo corrida, corrida em trilha, mountain bike e stand up paddleboarding.

Eles também vêm com todos os recursos oferecidos pela plataforma Wear OS do Google, incluindo acesso ao Google Assistant , notificações de smartphone e suporte para dispositivos Android e iOS.

Atualmente não está claro quando o Casio G-Squad Pro GSW-H1000 estará disponível, mas custará £ 599 no Reino Unido. Você pode ler mais sobre isso no site G-Shock da Casio e pedir para ser notificado quando estiver disponível para compra.

Escrito por Britta O'Boyle.