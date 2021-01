Pokémon Baby-G G-Shock vem até mesmo em um estojo Pokébola

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de algumas parcerias de anime soberbas em 2020, incluindo relógios G-Shock inspirados em Dragon Ball Z e One Piece , a Casio colaborou com a empresa Pokémon para uma edição especial Baby-G.

O BA-110PKC é na verdade o segundo na linha projetada em torno de Pikachu, com a primeira edição especial de pulseira lançada como parte das comemorações do 25º aniversário da linha de relógios Baby-G no ano passado. No entanto, isso foi mais modelado no icônico relógio digital Casio dos anos 80 - este é mais robusto e tem ponteiros com o formato das orelhas de Pikachu.

Vindo em rosa, a bracelete apresenta um padrão de camuflagem que inclui um motivo Pikachu feminino, notável pela sua cauda em forma de coração. Ele combina elementos analógicos e digitais no rosto.

Uma imagem de Pikachu está na parte traseira.

Como a edição anterior do relógio, o BA-110PKC vem com uma caixa especial projetada para se parecer com uma Pokébola.

O relógio em si é resistente à água até 100 metros, vem com um cronômetro, contador regressivo e função de alarme, enquanto a vida útil da bateria é estimada em dois anos usando duas baterias SR726W substituíveis.

Não há recursos inteligentes.

O relógio de colaboração estará disponível a partir de 1º de fevereiro de 2021, ao preço de £ 139 no Reino Unido e $ 150 nos EUA. Confira na loja online oficial do G-Shock .

Escrito por Rik Henderson.